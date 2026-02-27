ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 10:44 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਵੈਗ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੁਆਰਾ "ਨੋ ਸਟਾਈਲਿਸਟ" ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿਲਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਜੋੜਿਆ।
'ਬਾਰਡਰ 2' 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਜੇਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ "ਬਾਰਡਰ" 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ, ਤੱਬੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਗਾਇਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਲਿਖਤ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਸਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ 3', 'ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ 3', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਰੱਬਾ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਲਾਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲ-ਲੁਮਿਨਾਤੀ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਪੂਨੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: