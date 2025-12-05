ETV Bharat / entertainment

"ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ", ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ।"

ਜੀ ਹਾਂ...ਫਿਲਮ "ਚਮਕੀਲਾ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਚਮਕੀਲਾ" ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਮਕੀਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਨ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ...ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

