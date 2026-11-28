ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਬੋਲੇ-ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ...
ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 9:46 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕ ਕੇ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਣਗੇ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ।"
🚨 DILJIT DOSANJH REACTION ON BOMB THREAT 🚨 Diljit three times reacted on Bomb threats : ' Aa khada Diljit Dosanjh Jitna jor lagana hai lagalo' ' Aap besak bomb pheko fir bhi mera taraf se aapko pyaar hai ' ' Aap sabhi audience ko bohot pyaar hai itne threats hone ke bawajood aap log mere liye concert mein aaye '— Jeet (@JeetN25) November 27, 2026
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਰੇਸਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਿਤੂ ਤਾਵਡੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਜਲਸਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
Indian singer and actor Diljit Dosanjh says, "...You can throw bombs if you want, but I will continue to send love...." (Source: Diljit Dosanjh/X) https://t.co/2TTWz5DGdl— IANS (@ians_india) November 27, 2026
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਈਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਮੇਲ ਦਾ ਅੰਤ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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