ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

Diljit Dosanjh and amitabh bachchan
Diljit Dosanjh and amitabh bachchan (Photo: Getty/ IANS)
Published : October 25, 2025 at 1:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਹਾਂ...ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਕਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋ

ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਪਣੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਬੀਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਬੀਸੀ ਦੀ ਹੌਟ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।

