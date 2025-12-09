'ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ', ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਿਲੀ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।" ਗਾਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਦੁਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦੁਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਦੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
