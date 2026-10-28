ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 12:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ 'AURA India Tour 2026' ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਤਹਿਤ ਦਿਲਜੀਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ 1,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫੈਨਪਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 14,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
- ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ: 1999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ
- ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ: 5999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ
- RuPay ਲਾਊਂਜ: 11999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ
- ਫੈਨਪਿਟ: 14999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 8999 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਨਪਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RuPay ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਐਂਟਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਕੰਸਰਟ?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਂ?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੁੱਕਮਾਈਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਇੰਦੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ।
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