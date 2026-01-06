Diljit Dosanjh Birthday: ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਿਆ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਦੁਸਾਂਝਵਾਲੇ ਦੇ 5 ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ
Diljit Dosanjh Birthday Special Best Songs: ਅੱਜ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣਾ 42ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 6, 2026 at 10:26 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਆਈਕਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਦੁਸਾਂਝਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪੌਪ ਅਤੇ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਜ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕੋਚੇਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ:
ਬੌਰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ (2020)
'ਬੌਰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ' ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਐਲਬਮ G.O.A.T. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 485 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੂ ਯੂ ਨੋ (2016)
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਗਲੋਬਲੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 296 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੈਂਬਰਗਿੰਨੀ (2016)
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 416 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲਵਰ (2021)
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਝੂਮਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 191 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
5 ਤਾਰਾ (2015)
ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਰੁਮਾਂਸ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ '5 ਤਾਰਾ' ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਢੋਲ ਬੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
