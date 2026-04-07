'ਢੋਲਾ ਵੇ ਢੋਲਾ' ਫੇਮ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ

'ਢੋਲਾ ਵੇ ਢੋਲਾ' ਫੇਮ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀਪਾ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ ਸੰਬਧਤ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 12:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀਪਾ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਢੋਲਾ ਵੇ ਢੋਲਾ' ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਗਾਇਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਵ: ਦੀਪਾ ਦੁਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ 'ਢੋਲਾ ਵੇ ਢੋਲਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣਿਆ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਈਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਤਮਕ, ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
