ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 17, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 10:49 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦਿਲਨੂਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਉਸਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗਾਇਕ ਦਿਲਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਨੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਨੂਰ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਿਲਨੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
"ਹੈਲੋ...ਇਹ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਨੂਰ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਬਾਰੇ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਚਾਰਟ-ਟਾਪਿੰਗ ਗਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਕੇਸਰੀ' ਤੋਂ 'ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ', 'ਫਿਲਹਾਲ', 'ਪਛਤਾਓਗੇ', ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 'ਰਾਂਝਾ' ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ 25 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
