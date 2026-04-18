ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਗਾਇਕ "ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ", ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 9:07 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ। ਜੋ ਅਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸਸ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।

ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਆਹਲਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੁਜਾਰਦਿਆਂ ਇਕਾਂਤਚਿਤ ਹੋ ਅਦੁੱਤੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਮਾਂ ਕਰਦਿਆ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।"

ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਥਾਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਉੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਰਾ ਦੇ ਇਹ ਸਰਤਾਜ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁਹੱਬਤ' (ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਵਫਾ ਕਾ ਮਜਾ', 'ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ', 'ਧੋਖਾ', 'ਸਦੀਓ ਪਹਿਲੇ' ਅਤੇ 'ਦੂਰ ਗਿਆ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੁੂਮਿਕਾ

ਜੋ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਟਾਰਰ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ 'ਕਿਸਮਤ', 'ਕਿਸਮਤ 2' ਅਤੇ 'ਹਨੀਮੂਨ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

