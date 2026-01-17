ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 1:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਪਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਚਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 7 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭਜਨ ਵੀ ਰਚੇ। ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਜੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਸਟਾਰਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੀਤ "ਮਨ ਭਰਿਆ" ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਕੇਸਰੀ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗੀਤ "ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਲਈ ਗਾਏ ਗਏ 'ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲਾ ਦੂਗਾ' ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
- ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ (ਮਾਰਚ 2019)
- ਪਛਤਾਓਗੇ (ਅਗਸਤ 2019)
- ਫਿਲਹਾਲ (ਨਵੰਬਰ 2019)
- ਫਿਲਹਾਲ 2 (2021)
- ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ (ਮਾਰਚ 2021
- ਕੁਛ ਭੀ ਹੋ ਜਾਏ (2023)
- ਮਨ ਭਰਿਆ (2017)
- ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ (ਜੂਨ 2020)
- ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ (ਜੂਨ 20220
ਐਵਾਰਡ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਕੇਸਰੀ' ਲਈ ਬੀ ਪਰਾਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ' ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
67th National Film Awards | Singers B Praak and Savani Ravindra receive the award in the 'Best Male Playback Singer' (for “Teri Mitti”) and 'Best Female Playback Singer' (for “Raan Petala”) categories respectively. pic.twitter.com/v8ei1LlmI4— ANI (@ANI) October 25, 2021
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਈ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: