ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 2:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਾਈ ਬਾਈ' ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਉਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਦੌੜ ਵਿਖੇ 14 ਦਸਬੰਰ 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ’ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁੱਕਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਗੀਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਸੂਟ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ’, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ’ਚ 'ਟੌਹਰ', 'ਲਹਿੰਗਾ', 'ਸੁਣ ਸੋਹਣਿਆ' ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਮੁੱਛ’ ਅਤੇ ਹਸਤਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਦੀ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ‘ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ’, ‘ਜੱਟ ਦੀ ਜਾਨੇਮਨ’, ‘ਪੋਨੀ’, ‘ਊਬਰ’, ‘ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ’, ‘ਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
