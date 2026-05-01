ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਚਨਾ

ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਚਨਾ
Published : May 1, 2026 at 2:11 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਧੀਨ ਅਉਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਇਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ 'ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ" ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਸ ਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਗੀਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧਤ ਸਬੱਬ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਸ ਰਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਹੋਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ
'ਦੇਸ਼ -ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਹਲਾ ਗੀਤਕਾਰ। ਜੋ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈਏ' (ਅਨੀਤਾ ਸਮਾਣਾ-ਸਵ: ਰਾਜ ਬਰਾੜ) , 'ਹੱਸਦਿਆ ਮਾਹੀਆ' ( ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਡਾਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਬੁੱਤ ਫ਼ਿਰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ' (ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸਰੋਤਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜੀਆਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਣ ਗੀਤਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ 'ਧਰਮੀ ਪਿੰਡ', 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਤਾ' ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।