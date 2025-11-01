Diljit Dosanjh Controversy: ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਕਿਸੇ...

ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

November 1, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਗਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ "ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ" ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ "ਮੈਂ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ" ਗਾਇਆ। 14ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ 17 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

