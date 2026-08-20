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ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੋਕ ਬੋਲੇ-ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ...

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ (Pic Credit:IANS/Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 12:25 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਰੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਬਰਲਿਨ ਵਿਕਟਰੀ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਦੇਵੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲਜੀਤ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।" ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਡੂ ਯੂ ਨੋ", "5 ਤਾਰਾ", "ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ", "ਲਵਰ", "ਬੋਰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ" ਅਤੇ "ਗੋਟ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਫਿਲੌਰੀ', 'ਸੂਰਮਾ', 'ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼', 'ਸੂਰਜ ਪੇ ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ', 'ਜੋਗੀ', 'ਬਾਰਡਰ' ਅਤੇ 'ਕਰੂ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ', 'ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ 2024 ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਸੰਗੀਤਕ ਡਰਾਮਾ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ।

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ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਭੰਗੜਾ
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