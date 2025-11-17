ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

ਅਖਾੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ' ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗਾ।

punjabi akhada (Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1990ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲੋਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪਏ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੂੜੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ', ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਕਣ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ (Photo: Special Arrangement)

'ਵਿਨਰਸ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ (Photo: Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਵਲਕਰ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਬਾਗੀ ਸੰਧੂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਯੂਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਉਕਤ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ (Photo: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜੱਟਵਾਦ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਰਹੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਟੋਲਾ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ:

ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ
  • ਫਿਲਮ: ਪਟੋਲਾ (1987)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਜਗਜੀਤ
  • ਗੀਤ: ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ
  • ਗਾਇਕ: ਮਰਹੂਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ-ਅਮਰਜੋਤ
  • ਫਿਲਮ: ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ (1990)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ
  • ਗੀਤ: ਮਿਰਜ਼ਾ
  • ਗਾਇਕ:ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ
  • ਫਿਲਮ: ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ (1991)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ
  • ਗੀਤ: ਵਾਰ
  • ਗਾਇਕ: ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ
  • ਫਿਲਮ: ਤਬਾਹੀ (1993)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਹਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
  • ਗੀਤ: ਮੇਰੇ ਰਾਝੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ
  • ਗਾਇਕ: ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ
  • ਫਿਲਮ: ਕਚਿਹਰੀ (1994)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਵਿਜੇ ਟੰਡਨ
  • ਗੀਤ: ਡੇਰਾਂ ਜੱਟ ਦਾ
  • ਗਾਇਕ: ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ-ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ
  • ਫਿਲਮ: ਬਗ਼ਾਵਤ (1995)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਹਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
  • ਗੀਤ: ਦਾਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ
  • ਗਾਇਕ: ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ
  • ਫਿਲਮ: ਧੀ ਜੱਟ ਦੀ (1995)
  • ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਨੀ
  • ਗੀਤ: ਵੈਰੀ
  • ਗਾਇਕ: ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

