ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖਾਸ ਨੋਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 1:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕਾ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਕਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 15 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਅੱਜ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। Happy Anniversary, My love।" ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਾਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 3" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਗੀਤ "ਜੱਟਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੈ" ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤੀ
ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਜ ਇੱਕ ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਜ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਵਾਲੀ ਗਾਇਕ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਜ ਦਾ ਗੀਤ "ਯਾਰੀ ਐਂਥਮ" ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਰੂਲ", "ਜੱਟ ਹਾਈ ਰੇਟ", "ਰੱਬਾ ਵੇ", "ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ", "ਜੰਨਤ" ਅਤੇ "ਅੱਲ੍ਹਾ ਖੈਰ ਕਰੇ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
