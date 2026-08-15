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ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾਤਾ? ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ
ਐਮੀ ਵਿਰਕ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

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Ammy Virk Pakistan Background: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਅਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

  • ਪੂਰਾ ਨਾਮ: ਅਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
  • ਜਨਮ: ਭਾਰਤ
  • ਪਛਾਣ: ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ
  • ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ: ਖ਼ਆਬ, ਕਿਸਮਤ, ਤਾਰੇ, ਪਲਾਜ਼ੋ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ।
  • ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬੰਬੂਕਾਟ, ਕਿਸਮਤ 2, ਬੰਬੂਕਾਟ 2, ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਸ਼ੌਂਕਣ ਸ਼ੌਂਕਣੇ ਸੀਰੀਜ਼, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ, ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੌੜ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

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