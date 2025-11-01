'ਸੀਰੀ-ਸਾਂਝੀ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਲਘੂ ਫਿਲਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 3:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਸੀਰੀ-ਸਾਂਝੀ’, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
'ਤੀਰ-ਤੁਕਾ' ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਥਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ।
ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਜੋ ਵਰਸਟਾਈਲ ਐਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਰੀ-ਪਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਨਤਾ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।
