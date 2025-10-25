ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਾਣੀ', ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਾਣੀ' ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਾਣੀ' ਨੂੰ 14ਵੇਂ "ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025" ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਚ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
02 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇੰਦਰ ਜੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। 1992-93 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਜਹੂਰ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅੰਕਿਤ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸੰਘਾ ਹਨ।
