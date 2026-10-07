UK 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੈਦ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ

UK 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੈਦ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ
ਨਵੀਂ ਅਣਟਾਈਟਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 10:58 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅੱਜ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ 'ਚ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਣਟਾਈਟਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਆਹਲਾ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਲੀਜਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਉੱਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਬੰਧਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।”
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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