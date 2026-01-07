ETV Bharat / entertainment

2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Punjabi movies releasing in 2026
Punjabi movies releasing in 2026 (Pic Credit: Film Poster/ ETV Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:

'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ'-ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ:

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ', 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਅਤੇ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4'-ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ:

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਅਕਾਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੜ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਦਸਤਾਰ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 2'-ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ:

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼' ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਦਸਤਾਰ' ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਬੰਬੂਕਾਟ 2'-ਐਮੀ ਵਿਰਕ:

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2', 'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ'-ਦੇਵ ਖਰੌੜ:

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਮਝੈਲ', 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਉਮਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।

'ਸ਼ੇਰਾ'-ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ:

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ 2' ਅਤੇ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਣੂ ਡਾਕਾ'-ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ:

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ' ਅਪਣੇ ਅਲਹਦਾ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਕਵਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਸ਼ਣੂ ਡਾਕਾ' ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੁਦਾ-ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ:

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਬਰੀ ਪੰਜਾਬ'-ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ:

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਵਾਕ-ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ:

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

