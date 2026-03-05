ETV Bharat / entertainment

ਨਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਮਾਡਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ

ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 'ਕੇਸਰ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੀ ਓਹ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਾਡਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 5, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 'ਕੇਸਰ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੀ ਓਹ' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਜਲਦ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸੇਂਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੰਮੀ ਜਲੰਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੂਦ ਰੱਖਦੇ ਗਾਇਕ ਜ਼ੋਹੈਬ ਨਈਮ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਗਾਣੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੂਫ਼ੀਆ', 'ਪੈਸਾ' ਅਤੇ 'ਸੰਗਦਿਲ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (VIDEO: ETV Bharat)

ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਗਏ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਮੀ ਜਲੰਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮਾਂਕਣ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਆਦੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਰਜੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਪਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI MODEL JANNAT SHARMA
JANNAT SHARMA UPCOMING PROJECT
JANNAT SHARMA LATEST NEWS
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰਮਾ
JANNAT SHARMA NEW SONG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.