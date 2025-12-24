ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Published : December 24, 2025 at 12:37 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣ ਲਈ 2200, ਫਿਰ 5000, ਫਿਰ 7000 ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਆਦਤਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਗਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕੌਰ ਬੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੌਰ ਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ' (ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ), 'ਯਾਰੀ ਜੱਟੀ ਦੀ' (ਜੈਨੀ ਜੌਹਲ), 'ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਨਾਈਟ' (ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ), 'ਜਸਟ ਦੇਸੀ' (ਕੌਰ ਬੀ), 'ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਜੱਟ' (ਮਿਸ ਪੂਜਾ) ਆਦਿ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬੰਟੀ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

