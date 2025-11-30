ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ।

SINGER KULDEEP MANAK BARSI
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਰਸੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 30, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਿਆ।

ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। (ETV Bharat)

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਨੇ।" - ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਉਰਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ

SINGER KULDEEP MANAK BARSI
ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ (ETV Bharat)

ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਣਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ।

SINGER KULDEEP MANAK BARSI
ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ

30 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1951 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਦੋਰਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।

ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮਾਣਕ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ, ਰੂਪ ਸ਼ੁਕੀਨਣ ਦਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰ, ਸੈਦਾ ਜੋਗਣ ਲਈ ਵੀ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।

ਸੋਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਬੂਲਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ, ਕਿਤੋਂ ਆਜਾ ਬਾਬਲਾ ਵੇ, ਚਿੱਠੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਜੱਟੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਕਰਿਆ, ਬਨਾਉਟੀ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਕ ਵੀਰ ਦੇਈਂ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀਂ, ਰਾਝਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸੋਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲੋਕਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ।

TAGGED:

DEATH ANNIVERSARY KULDEEP MANAK
PUNJABI FOLK SINGER KULDEEP MANAK
LUDHIANA
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੀ ਬਰਸੀ
SINGER KULDEEP MANAK BARSI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.