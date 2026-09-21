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ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

Punjabi films releasing in October
Punjabi films releasing in October (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 12:21 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2026 ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ

'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਵੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀ-ਟਾਊਨ

ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੀ ਟਾਊਨ' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

ਥਾਪੀ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਫਿਲਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੌੜਾਕ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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