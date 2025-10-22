ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗਮ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਰਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਖਿੱਤਿਆ 'ਚ ਪਸਰੇ ਸੰਨਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਭਰੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਚਾਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 (02 ਅਕਤੂਬਰ )
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨਜ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8-10 ਕਰੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ (10 ਅਕਤੂਬਰ)
ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਤਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 04 ਤੋਂ 05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਟਬੈਕ ਰਹੀ।
ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ (10 ਅਕਤੂਬਰ)
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਇਮੌਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਰਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ-ਉਮੀਦੀਆਂ ਭਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
