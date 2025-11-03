ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
Published : November 3, 2025 at 3:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ' ( 2021) ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੱਜ, ਜੱਸ, ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁਲੇਟ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਨਿਕਿਤਾ ਗਰੋਵਰ, ਜੱਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੂ ਉੱਪਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਾਰਾ ਪੁਰੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਰਹੀ।
'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਨਮਨ ਹੰਜਰਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਡੇਲਬਰ ਆਰੀਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੋਸ਼ਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਿਤਿਕਾ ਬਾਲੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 54 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈੱਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
