ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਬੇਮੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਬੇਮੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 4:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਅਤੇ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਕਮਾਈ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਮੀਦ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਹਨੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਕਤ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਲਸਮ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: