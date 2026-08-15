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Yaar Jigree Kasooti Degree: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

yaar jigree kasooti degree box office collection
yaar jigree kasooti degree box office collection (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 11:30 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 791 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 5.01 ਕਰੋੜ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 65 ਲੱਖ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 90 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 1.20 ਕਰੋੜ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 45 ਲੱਖ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ।

'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ', 'ਕੇ ਐਨ ਸੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਉੱਭਰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਮ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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