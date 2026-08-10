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ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Yaar Jigree Kasooti Degree Box Office Collection
Yaar Jigree Kasooti Degree Box Office Collection (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 3:39 PM IST

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Yaar Jigree Kasooti Degree Collection: ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਡਾਊਨਫੌਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 3.19Cr ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੀ ਕਮਾਈ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 763 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 69 ਲੱਖ ਦੀ ਬੰਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1.01Cr ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 1.49Cr ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਸਮਾਪਤੀ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹਿੱਟ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਚ ਹਾਵੀ ਸਟਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਖ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।

ਆਈਕੋਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਰਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਟੂਪਿਡ 7' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਤਾਬੀਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੇਖਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਇੰਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਛਣਕਾਟਾ' ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

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