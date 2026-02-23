ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

February 23, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

'ਓਮਜੀ ਇਜ ਕੇਐਨਸੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਅਤੇ 'ਖੜ੍ਹਪੰਚ' ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਕਰਨ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਪਰਾ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਸ਼ਲੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਤਨੂ ਕੌਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲੇਖਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਵੀ ਤੀਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

