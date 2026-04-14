ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

Film Vasda Punjab
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : April 14, 2026 at 1:02 PM IST

ਫੀਰਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਦਾਕਾਰ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਦਲਜੀਤ ਫਿਲਮਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਯੂ.ਕੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੀ ਆਪਣਾ' ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Film Vasda Punjab
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ' 'ਚ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੇ ਸਿਰੀ, ਵੇ ਸੀਰੀ', 'ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰਬਿਆ ਵਾਲੀ', 'ਜੱਟਸ ਇੰਨ ਗੋਲਮਾਲ', 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ', 'ਹੀਰ ਐਂਡ ਹੀਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ 'ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ', 'ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ', 'ਬੇ-ਕਸੂਰ-ਅਯਾਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ ਬੀਟ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੀਰਾ' ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

