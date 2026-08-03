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Raj Kundra Visits Darbar Sahib: ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ', ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ'
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' (Pic Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 2:18 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ (ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ) ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਦੀ ਟੀਮ (ETV Bharat)

ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ "ਰੋਬਰੀ" ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਮਾਂਚਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਦਮਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਦੀ ਟੀਮ (ETV Bharat)

'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਗਰਵਿਤਾ ਸਾਧਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਗਰਵਿਤਾ ਸਧਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।

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THE GREAT PUNJAB ROBBERY TEAM
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