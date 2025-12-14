ETV Bharat / entertainment

ਅੱਜ ਓਟਟੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ' ਅੱਜ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

RANJIV SINGLA
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ' (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 14, 2025 at 12:29 PM IST

1 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ' ਅੱਜ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੱਤੀ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਹਠੂਰ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਲੇਖ਼ਕ ਸੱਤੀ ਭਾਈਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੀਪ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਹਠੂਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੱਬਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੋਸਾਂਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

RANJIV SINGLA
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
RANJIV SINGLA
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ (Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆ ਜਵਾਨ, ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2 ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਇੰਟ ਪੇਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੇਟਰਜ (ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ, ਕੁੜੀਆ ਜਵਾਨ ਬਾਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

