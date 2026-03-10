ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤਾਜ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤਾਜ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 2:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਮੇਕਰਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤਾਜ ਪੰਜਾਬ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਨੈਪ ਫੋਕਸ ਫਿਲਮਸ' ਅਤੇ 'ਈਵੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ਖੁੱਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਨ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋਂ', 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ', 'ਬਲੀਪੁਰ', 'ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲਾ' ਅਤੇ 'ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: