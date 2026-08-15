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ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼', ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 3:26 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਪਏ ਨਕਸ਼ ਮੁੜ ਅਸਲ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼', ਜੋ ਜਲਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੈ ਭੋਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਚਾਂਦ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੰਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਗਾਬਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੀਲੇ ਹਨ।

ਟੁੱਟਦੇ-ਜੁੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਪਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਗਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ (Poster)

ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਅਰੀਸ਼ਾਤ, ਰੇਣੂਕਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਘੁੱਲੇਸ਼ਾਹ, ਚਾਂਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਮੀ (ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ), ਅਨਮੋਲ ਵਾਲੀਆ, ਸਾਈਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੜਾ, ਗਰਿਮਾ ਸ਼ੇਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਰਪਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਾਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਪਾਰ, ਡਾਇਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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