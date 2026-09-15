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ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ 'Singh Vs Kaur 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Singh Vs Kaur 2' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

Singh Vs Kaur 2
Singh Vs Kaur 2 (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 3:53 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Singh Vs Kaur 2' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40 ਲੱਖ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ 796 ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 54 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 16 ਲੱਖ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਭਾਣਾ ਲਾ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਅਤੇ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੋਹਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਨਾ ਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੋਹਤਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਾ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕਪਿਲ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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SINGH VS KAUR 2 ਦੀ ਕਮਾਈ
SINGH VS KAUR 2 COLLECTION
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2 ਦੀ ਕਮਾਈ
SINGH VS KAUR 2

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