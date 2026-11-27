ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ 'ਸਿਦਕ', ਕਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿਦਕ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 5:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿਦਕ', ਜੋ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਜਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਤਿਸ਼, ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿੱਲ, ਰੰਗ ਦੇਵ, ਟਿੰਕੂ ਵਰਮਾ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿਧਾਰਥ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੁਰਨਾਜ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ , ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਟਿੰਕੂ ਵਰਮਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਅੰਕਿਤ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖਣ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਰ, ਜਦਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ-ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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