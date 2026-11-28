ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 10:59 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਸੰਜੋਗ', ਜੋ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 445 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਰਤਨ ਔਲਖ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਕਤ ਓਪਨਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵਿਉਂਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਲਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਪੈਂਡਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਜੌਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਡਾਊਨਫੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਭਰਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮਨਦੀਪ ਮੈਂਡੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ', 'ਐਚਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਗਜੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਗਾਰਗੀ ਹਨ।
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