ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ", ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ" ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Punjabi film Sangharsh Da Sach
Punjabi film Sangharsh Da Sach (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 14, 2026 at 10:19 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ", ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅੰਗਦ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ" (Film Poster)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂਝਾ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਪਾਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂਕੇ, ਡੋਲੀ ਸਦਲ, ਨਿਰੰਜਨ ਗਿੱਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਚੀਵਿੰਡ, ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪਾਲ, ਰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੌਬਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਉਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦਾ ਹੈ।

