11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਵੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਵੀ' (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 10, 2026 at 12:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਵੀ' 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। 'ਕੇਬਲਵਨ' 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੰਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਬਸਰਾ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸੀਸ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਆਤੂ ਖੋਜੀ', 'ਨਾਬਰ', 'ਚਮ', 'ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ', 'ਦੁਸ਼ਮਣ' , '47 ਟੂ 84' ਅਤੇ 'ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਏ ਪਰਜਾਤ ਕੁੜੀਏ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

