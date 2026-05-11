ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਾਬੋ' 25 ਮਈ ਨੂੰ 'ਮਹਿਮੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 12:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਬੋ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮਹਿਮੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ… ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰੋ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਭਰੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਪਿੰਡ…ਇੱਕ ਕੁੜੀ…ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ…ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"…ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 25 ਮਈ ਨੂੰ 'ਮਹਿਮੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾ ਸਾਬੋ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਗਾਜ ਅਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
