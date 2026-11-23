ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਫਿਲਮ 'ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ', ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਕਰਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:30 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ', ਜੋ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕੰਵਲ ਰੰਧੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਏ ਸਰਦਾਰ' ਅਤੇ 'ਇੰਦੂ ਤੇ ਬਿੰਦੂ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਜੌਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ੍ਹ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 11 ਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਅਗਾਊ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਧੜਾਧੜ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਿਤਾਰੇ' ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
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