ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਖ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 10:54 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਖ', ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਰਾਜ ਦੇਹਲ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਡੀਓਪੀ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇਹਲ, ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਮਿੰਕ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ', 'ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ'', 'ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਈਲ', 'ਹਵੇਲੀ ਇਨ ਟ੍ਰਬਲ', 'ਹਸਰਤ' ਅਤੇ 'ਅਜ਼ਾਦੀ ਦ ਫ੍ਰੀਡਮ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਵੀ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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