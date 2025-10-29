ETV Bharat / entertainment

ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਛੀ 2', ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਛੀ 2' ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi Film Panchhi 2
Punjabi Film Panchhi 2 (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2021 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਛੀ' ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਓਰੀਜ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਬਦਨਾਮ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਇਕਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਪੰਛੀ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਾਈਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਪੰਛੀ 2' ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਨਿੰਗ', 'ਪੰਛੀ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਪਣੀਆਂ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਫਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

