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'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 4:11 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਵੀ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹੱਸ, ਅਪਰਾਧ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਥੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸੁਰਾਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਰਡਰ ਇਨ ਮੈਲਬੌਰਨ' (Pic Credit: Special Arrangement)

'ਠਾਕੁਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਦਾ ਗਿੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਕਰਨ ਬਤਾਨ, ਸੈਮੀ ਗਿੱਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਅਮਿਤ ਐਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀਤ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਕ ਕਤਲ ਕਈ ਰਾਜ....ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਵਰਮਾ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਬਾਮਰਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਕ ਔਮ ਭੱਟੀ, ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਜੱਗੀ ਭਗਤਾ, ਡੀਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਰੀਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰਰ ਸੰਚਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਹਨ।

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