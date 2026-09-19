Mitti De Putt Collection: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 10:52 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2026 ਦੀ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੌਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੌਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ:
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ।
- ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ।
- ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
- ਇੱਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਾ।
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