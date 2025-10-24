ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਆਖਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਤ

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

madhaniyan and ikk Kudi
madhaniyan and ikk Kudi (Photo: ETV Bharat/Film Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਘਾਰ ਭਰੇ ਰਹੇ 2025 ਦਾ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਬਣੇ ਉਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖ਼ਤਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਰਾਯਾ ਪਿਕਚਰਸ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮੋਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਜ, ਜਸ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਆਲੋਚਕ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ:

"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਭੁਗਤਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ "ਅਰਦਾਸ' (ਪਹਿਲੀ) ਅਤੇ "ਲਵ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕੋਂ-ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਨਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ।"

