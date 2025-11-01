ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 1, 2025 at 3:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'Love Without Borders' ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਲਮਜ਼ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਲਾਇਲਪੁਰੀਆ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਪਿਆਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿੱਕੀ ਮਵਿਸਾ ਕਾਸੋਂਗੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪਾਂਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਣ ਸਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਧਾਰਿਤ ਥੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ', 'ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ', 'ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਗੁੰਡੇ', 'ਹਵੇਲੀ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
